Riccione, la Regione riconosce ufficialmente i tre hub urbani: Ceccarini-Dante, Paese e Abissinia

Il Comune potrà ora partecipare al bando da 14 milioni di euro per finanziare riqualificazione e sviluppo

L’amministrazione comunale di Riccione comunica, a seguito dell’iter previsto dalla normativa regionale, che la Regione Emilia-Romagna ha formalmente riconosciuto i tre hub urbani proposti sul territorio comunale: Hub Ceccarini-Dante, Hub Riccione Paese e Hub Abissinia.

Si tratta di un risultato di grande rilievo che conferma la volontà dell’amministrazione di promuovere modelli innovativi di sviluppo dell’economia urbana, consolidando la vocazione commerciale e turistica della città e tutelando al tempo stesso la qualità della vita dei residenti.

Questo importante riconoscimento è il frutto di un percorso strutturato, che ha visto un ruolo determinante delle principali associazioni di categoria del commercio e dei servizi, oltre al prezioso contributo degli operatori economici locali e dei comitati. Attraverso la sottoscrizione degli accordi di partenariato e un costante confronto, si è definita una strategia condivisa che ha permesso di rispondere pienamente ai criteri stabiliti dalla Legge Regionale n.12 del 3 ottobre 2023.

La progettazione si è sviluppata individuando ambiti urbani strategici per la rigenerazione e la valorizzazione del tessuto economico, urbano e sociale. In tale contesto, l’Amministrazione comunale ha potuto avvalersi del supporto tecnico di Iscom Group nella predisposizione degli studi di fattibilità necessari alla presentazione delle candidature, che hanno ricevuto apposito contributo regionale con delibera n.19725 del 25 settembre 2024.

“Il riconoscimento ufficiale dei tre hub urbani rappresenta un risultato strategico per Riccione — dichiara la sindaca Daniela Angelini — perché ci consente di rafforzare ulteriormente l’identità e l’attrattività del territorio, sostenendo la competitività delle imprese e garantendo al contempo servizi di prossimità e di qualità alla cittadinanza. Ringrazio le associazioni di categoria, gli operatori economici e i tecnici che hanno contribuito a questo percorso virtuoso: si tratta di una base importante su cui proseguire, con spirito di collaborazione e visione, nel lavoro di rilancio economico e sociale della città”.

Grazie a questo riconoscimento da parte della Regione Emilia-Romagna, sarà possibile partecipare al bando regionale, la cui pubblicazione è prevista entro la fine dell’anno, per finanziare gli interventi previsti nell’hub. Il bando regionale metterà complessivamente a disposizione 14 milioni di euro per gli hub riconosciuti in tutta la Regione e andrà a sostenere interventi di riqualificazione delle aree, accessibilità, sviluppo innovativo e sostenibile delle imprese insediate o da insediarsi nell’area e attività ed iniziative di promozione.