Come cambia Santarcangelo dal punto di vista urbanistico: il 2 settembre nuovo incontro con la cittadinanza

Appuntamento alle ore 17 al Supercinema con un focus sulla strategia per la qualità urbana e sulla Valsat

La Giunta comunale di Santarcangelo ha recentemente prorogato al 28 ottobre la scadenza per la presentazione delle osservazioni al Pug. Mercoledì 2 settembre, invece, a partire dalle ore 17, è in programma al Supercinema il secondo incontro pubblico sul tema, con un focus sulla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale e sulla Valsat.

L’appuntamento, riferisce l'amministrazione comunale, "sarà l’occasione per conoscere ulteriormente i contenuti della proposta di Piano, approfondire le strategie territoriali e locali, comprendere il ruolo della Valsat e conoscere le modalità per presentare le osservazioni".

All’incontro interverranno l’assessora alla Pianificazione urbanistica ed Edilizia privata Angela Garattoni, il Garante della comunicazione e della partecipazione del Pug, nonché responsabile dell’Area Edilizia privata e Urbanistica–Sue, Luca Montanari con un focus sulle modalità di presentazione delle osservazioni, il progettista ed esperto di urbanistica Carlo Santacroce, che illustrerà le strategie territoriali e locali del Piano. Chiara Biagi, progettista del Pug ed esperta di valutazione e sostenibilità ambientale e territoriale, si focalizzerà invece sui contenuti della Valsat, mentre Filippo de Vigili, consulente del Piano e della Valsat, interverrà sul controllo delle trasformazioni strategiche e sul ruolo della Valsat. Nella seconda parte dell’incontro verrà dato spazio alle domande del pubblico.

L’incontro, come il precedente, è aperto a tutte le persone interessate: cittadine e cittadini, professionisti, associazioni, rappresentanti di categorie economiche. I professionisti che lo desiderano potranno inoltre iscriversi al portale della Fondazione Rete Professioni per il riconoscimento di due crediti formativi professionali.

Mercoledì 9 settembre è in programma un terzo incontro pubblico dal titolo “Approfondire la disciplina della proposta di Piano e le modalità per gli interventi diretti”