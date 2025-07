Come una migliore alimentazione dà più gas a una Granfondo ciclistica

Cosa mangiare prima e durante una gara, il nutrizionista riminese Samuele Valentini alla Granfondo del Mito

Conosce ogni angolo della sua terra e ama mettersi alla prova. Il riminese Samuele Valentini, nutrizionista clinico e dello sport, ha partecipato lo scorso 15 luglio alla prima edizione della Granfondo del Mito, impegnativa gara ciclistica andata in scena tra le salite più iconiche dell’Appennino romagnolo.



«Sin da bambino ero attratto dal miglioramento», racconta Valentini. «Non immaginavo che sarebbe diventato il cuore del mio lavoro: aiutare le persone a migliorare salute e performance».



La gara ha messo alla prova anche lui: oltre 130 km e più di 3.000 metri di dislivello, con quattro salite storiche – Passo della Calla, Mandrioli, Carnaio e l’ascesa verso il Lago di Acquapartita.



Dopo aver affrontato la Granfondo Sportful nelle Dolomiti, Valentini ha deciso di testare nuovamente i suoi limiti. Una preparazione attenta, durata un mese, in cui ha curato ogni dettaglio: nutrizione, integrazione e strategie mentali.



«Sono state salite dure, che non perdonano», spiega. «Serve pianificazione: ogni scelta alimentare può fare la differenza tra arrivare in fondo o fermarsi prima».

Cosa mangiare prima e durante una gara

Il professionista ha documentato la sua esperienza in un video che unisce racconto emotivo e consigli pratici, pensato per chi si sta preparando ad affrontare una granfondo ciclistica o una maratona. Si parla di alimentazione prima, durante e dopo la gara, integrazione mirata e tecniche per superare i momenti più critici.Una testimonianza utile e autentica da chi vive lo sport sulla propria pelle – e sulla propria bici.