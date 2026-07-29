Commercialisti di Rimini, festa d’estate e nuove sfide per la professione

Alla serata dell’Ordine 160 partecipanti tra iscritti, istituzioni e rappresentanti delle professioni

Grande partecipazione alla tradizionale Festa d’estate dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini.

160 i partecipanti alla serata svoltasi alla Chesa de Vein alla presenza anche di istituzioni e figure apicali di altri ordini professionali.

Significativa la presenza di tanti giovani commercialisti e a coloro che più di recente hanno fatto il loro ingresso è stato dato il benvenuto con la consegna della “Deontologia professionale” a ricordare che il loro agire dovrà essere improntato all’indipendenza, competenza, correttezza, anteponendo il rispetto della legge e dell’interesse pubblico ad ogni convenienza personale.

Riconoscimenti anche per i colleghi che negli anni scorsi hanno partecipato agli organi direttivi dell’Ordine, donando tempo e competenza a favore della promozione e tutela della professione.

“Sono emersi spirito di appartenenza e condivisione del ruolo che svolgiamo nella società – ha ricordato Paolo Gasperoni, alla guida dell’Ordine dal gennaio scorso – all’insegna della qualità e morale che deve caratterizzare la nostra attività professionale.

Abbiamo fissato anche alcune iniziative a cui ci dedicheremo dall’autunno prossimo, in particolare per approfondire l’influenza sempre più forte che l’intelligenza artificiale riveste anche nel nostro lavoro. Siamo in una fase cruciale dell’evoluzione tecnologica, l’intelligenza artificiale è una realtà operativa che sta ridisegnando i contorni della professione del commercialista. Va compreso come integrare efficacemente questi strumenti nella pratica quotidiana per amplificare il valore del nostro contributo professionale”.