Commercio abusivo e pallinari, l’estate dei controlli a Rimini tra denunce e sequestri

In tre mesi 131 rinvenimenti e 52 sequestri di merce. Sul gioco delle tre campanelle 81 controlli, 26 sanzioni e 15 denunce in tutta Rimini.

L’estate della Polizia Locale di Rimini si chiude con oltre cento interventi sul fronte del commercio abusivo e decine di controlli contro il gioco delle tre campanelle. Tra giugno, luglio e agosto gli agenti hanno concentrato l’attività soprattutto nelle zone della città più frequentate durante la stagione turistica, intervenendo sia contro la vendita senza autorizzazione sia contro il fenomeno dei cosiddetti pallinari.

Per quanto riguarda il commercio abusivo, sono stati 131 i rinvenimenti di merce effettuati nel corso dei tre mesi. Gli agenti hanno inoltre contestato 36 violazioni amministrative a venditori privi di autorizzazione e proceduto a 36 sequestri amministrativi.

A questi si aggiungono 16 sequestri penali legati alla presenza di prodotti contraffatti. Complessivamente, quindi, i sequestri di merce effettuati durante l’estate sono stati 52.

Un altro fronte ha riguardato i pallinari, il gioco delle tre campanelle che durante la stagione estiva torna a comparire nelle aree più frequentate da residenti e turisti. In questo caso la Polizia Locale ha effettuato 81 controlli, che hanno portato a 26 sanzioni e 15 denunce. Nel corso degli interventi sono stati sequestrati anche 1.630 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il lavoro è stato portato avanti dai diversi reparti del Corpo impegnati nei controlli. In campo sono scesi il Nucleo Antiabusivismo Commerciale, la squadra in abiti civili della Polizia Giudiziaria e il Nucleo Sicurezza Urbana, con interventi distribuiti durante i tre mesi estivi.

"Questi numeri confermano quanto sia costante l’impegno della Polizia Locale nel tutelare la legalità commerciale e nel contrastare fenomeni che incidono sulla vivibilità delle nostre aree più frequentate", commenta l’assessore alla Sicurezza Juri Magrini. Un'attività che, spiega l'assessore, si è basata sulla presenza quotidiana degli agenti nelle zone maggiormente interessate dall'afflusso turistico.

Il bilancio dell’estate mette quindi insieme due attività diverse, ma che hanno richiesto un presidio continuo del territorio: da una parte il contrasto alla vendita abusiva e alla contraffazione, dall’altra i controlli sul gioco delle tre campanelle. Il dato finale è di 52 sequestri di merce e 81 controlli specifici sui pallinari nell’arco di tre mesi.