Commercio, pubblicato il bando per gli eventi dell'inverno 2026: disponibili 24 mila euro

Contributi a fondo perduto per iniziative tra ottobre 2026 e gennaio 2027. Domande entro il 31 ottobre

Il Comune di Rimini ha pubblicato un avviso pubblico da 24 mila euro per sostenere eventi, iniziative e manifestazioni in programma tra ottobre 2026 e gennaio 2027, con l'obiettivo di promuovere il commercio e valorizzare le attività economiche cittadine. Il bando prevede il finanziamento di un massimo di dieci progetti capaci di animare il centro storico e le altre zone della città durante il periodo invernale.

Possono partecipare enti del Terzo settore, associazioni, fondazioni, comitati, associazioni sportive e alcuni soggetti privati, purché le iniziative siano prive di finalità di lucro diretta e abbiano un collegamento con la promozione del commercio locale. Tra i progetti ammissibili figurano eventi culturali, spettacoli, mostre, attività di animazione urbana, iniziative per la valorizzazione del centro storico, dei borghi e della marina, oltre ad azioni dedicate ai prodotti tipici, alle nuove imprese e alla collaborazione tra le attività commerciali.

Il contributo, a fondo perduto, potrà coprire fino al 70% delle spese sostenute per ciascun progetto e sarà assegnato sulla base della qualità delle proposte. Nella valutazione saranno considerati, tra gli altri aspetti, originalità, capacità di promozione della città, sostenibilità economica, impatto sul territorio, sul turismo e sull'economia locale, oltre alla durata dell'iniziativa e all'attenzione ai temi ambientali.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2026, corredate dal progetto e dal piano economico. Al termine delle iniziative sarà richiesta la rendicontazione delle spese e dei risultati ottenuti per l'erogazione del contributo. L'avviso completo e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Rimini, nella sezione dedicata ai contributi.