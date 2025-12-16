Commissione Ue, oggi le proposte su automotive e piano casa

In agenda anche nuove norme sugli affitti brevi e un pacchetto dedicato alla salute

Oggi il collegio dei commissari europei, riunito a Strasburgo, è chiamato ad adottare una serie di proposte strategiche che spaziano dal sostegno al settore automotive al contrasto della crisi abitativa, fino a un nuovo pacchetto di misure in ambito sanitario. Al centro dell’agenda figura l’atteso pacchetto di interventi per l’industria dell’auto, insieme a un piano d’azione europeo per la casa che include un focus specifico sugli affitti brevi.

Il pacchetto automotive prevede in particolare la revisione del regolamento sugli standard di emissione di CO₂ per i nuovi veicoli. La proposta introduce un ammorbidimento dello stop ai motori termici previsto dal 2035: le case automobilistiche dovranno ridurre le emissioni del 90% entro il 2035, e non più del 100%. Questo consentirebbe di mantenere sul mercato anche tecnologie alternative come le ibride plug-in e i veicoli con range extender, oltre a biocarburanti ed e-fuel, fortemente sostenuti rispettivamente da Italia e Germania.

Sul fronte abitativo, il piano casa mira a rispondere alla crescente emergenza degli alloggi in Europa, prevedendo anche un intervento normativo sugli affitti brevi, tema particolarmente sensibile nelle grandi città e nelle aree a forte vocazione turistica. Accanto a questi dossier, la Commissione adotterà inoltre un pacchetto dedicato alla salute, con l’obiettivo di rafforzare le politiche sanitarie comuni e la resilienza dei sistemi sanitari europei.