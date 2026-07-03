Completati a Novafeltria i lavori per la rete digitale a banda ultra-larga

Garantita la connessione ultrarapida a quasi 6.000 unità immobiliari in tutta la Regione

A Novafeltria, sono stati completati i lavori per la banda ultra-larga: la connessione ultraveloce a internet è ora garantita a quasi 6.000 unità immobiliari, di cui 4.265 collegate in fibra e 1.695 via radio, nelle frazioni di Uffogliano, Torricella, Sartiano e altre zone del territorio comunale. L'intervento, spiegano dalla Regione Emilia-Romagna, rientra nel Piano nazionale aree bianche, gestito dal ministero per le Imprese e il Made in Italy attraverso Infratel e realizzato da Open Fiber, con l'obiettivo di portare connettività veloce nei territori dove gli operatori privati non investono autonomamente.

L'infrastruttura conta circa 27 chilometri di cavi ed è stata presentata ieri dall'assessora regionale all'Agenda digitale, Elena Mazzoni. "Puntare sui territori del nostro Appennino è una scelta efficace e lungimirante", osserva, sottolineando che le infrastrutture digitali servono a ridurre le disuguaglianze territoriali nelle aree a bassa densità abitativa.

Nel Riminese il piano prevede opere per 11,7 milioni, con 508 chilometri di fibra ottica realizzati in 19 Comuni e 12 stazioni radio, di cui due ancora da collaudare. A livello regionale sono state raggiunte circa 617mila unità immobiliari, 462mila in fibra e 155mila via radio, per un valore complessivo di 274 milioni di euro, di cui 58 milioni finanziati dalla Regione con fondi europei.