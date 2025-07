Concessioni demaniali, verso il decreto: tagli a indennizzi e canoni

L’assessora Ridolfi: “Serve coordinamento tra Comuni e Regione per evitare caos nei bandi”

Avanza il decreto sugli indennizzi per le concessioni demaniali marittime. Il testo prevede una riduzione sia dei rimborsi ai concessionari uscenti che dei

canoni da pagare. I ristori coprirebbero solo i beni materiali. Il taglio dei canoni potrebbe superare il 40%. Il Sole 24 Ore, nell'edizione di giovedì 19 giugno, anticipa la "marcia" della bozza del decreto Mit e Mef verso il Consiglio di Stato.

"Il nuovo testo" scrive il quotidiano economico "sembrerebbe mettere un punto nella definizione di un compromesso a tre: da un lato la Commissione Ue che spinge sul pedale del rinnovo degli affidamenti senza troppe concessioni alle imprese uscenti, dall'altro le associazioni del settore sugli scudi per l'apertura del mercato e la perdita di rendite di posizione oramai più che ventennali".



Commenta le notizie l'assessora al Demanio del Comune di Rimini Valentina Ridolfi





Pare stia prendendo forma la bozza di decreto interministeriale che disciplina dell'indennizzo relativo alle concessioni demaniali marittime. E’ notizia delle ultime ore il via libera da parte della Ragioneria dello Stato al provvedimento che, dopo una lunga gestazione, dovrebbe mettere ordine sul tema degli indennizzi ai concessionari uscenti, stabilendo criteri e modalità di quantificazione dei ristori oltre che il valore stesso dei canoni. Attendiamo ora di vedere il testo definitivo, per poter dunque assorbire le prescrizioni normative nelle evidenze pubbliche che l’Amministrazione Comunale sarà chiamata a bandire. Come noto, da mesi abbiamo attivato un gruppo di lavoro composto da tecnici e dirigenti e affiancato da esperti del settore, appositamente dedicato alla gestione di questa delicata procedura di evidenza, un lavoro che restava di rimanere incompiuto in assenza delle indispensabili direttive operative da parte del Governo e che ora si prospetta possa riprendere. Un percorso da compiere in coordinamento con la Regione Emilia-Romagna e i comuni costieri, con cui auspichiamo di poterci confrontare a stretto giro per avanzare nel lavoro in maniera omogenea ed evitare il rischio, come già espresso dalla stessa Regione, di procedere in ordine sparso in un contesto già così complesso.