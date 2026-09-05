Confartigianato al Bike Festival: spazio agli artigiani delle due ruote

Fino al 6 settembre al Misano World Circuit anche la romagnola Gusoline e la cargo bike per l’assistenza alle Gran Fondo.

A Misano il mondo della bicicletta incontra quello dell’artigianato. Fino a domenica 6 settembre, al Misano World Circuit Marco Simoncelli, Confartigianato Imprese è presente all’International Bike Festival con uno spazio dedicato alle aziende italiane che lavorano nel settore delle due ruote.

L’iniziativa punta a raccontare una parte della filiera spesso meno visibile rispetto ai grandi marchi internazionali: quella dei telaisti e delle imprese artigiane che costruiscono biciclette personalizzate, lavorando sui materiali, sulle geometrie e sulle esigenze del singolo ciclista.

Tra le aziende presenti c'è anche la romagnola Gusoline, brand ideato da Augusto Baldoni e specializzato nella realizzazione di telai gravel in acciaio "tailor made". Insieme a lei ci sono Bam Cicli, Bixxis, CBT Italia, Ciocc, Fasten, FM Bike, Formigli Cycling, HBM, Passoni Titanio, Pedemonte, Pelizzoli, Pistidda, Rauler e RDR Italia.

"Essere al fianco degli artigiani della bicicletta significa sostenere una filiera fatta di competenze, innovazione, passione e capacità imprenditoriale", sottolinea Gianluca Capriotti, segretario di Confartigianato Imprese Rimini, che considera l'International Bike Festival un appuntamento capace di mettere in contatto il mondo delle due ruote con le realtà produttive del territorio.

Per la prima volta il Festival dedica infatti uno spazio specifico ai maestri telaisti e alle eccellenze artigiane italiane. Accanto alle biciclette dei grandi marchi, i visitatori possono così incontrare aziende che puntano sulla costruzione su misura e sulla cura del dettaglio, con un lavoro che unisce tecniche tradizionali e ricerca sui materiali.

Ma la presenza di Confartigianato non si ferma alla produzione delle biciclette. All'interno del Festival trova spazio anche la cargo bike di Confartigianato Sport, attrezzata per l'assistenza ciclomeccanica direttamente sui percorsi.

Il mezzo viene utilizzato durante le Gran Fondo e L'Eroica e permette ai ciclomeccanici di portare sul tracciato strumenti e competenze per intervenire sulle biciclette dei partecipanti. Un esempio concreto di come attorno alla bicicletta ruoti una rete di professionisti che va dalla costruzione alla manutenzione e alla riparazione.

"Quella della bicicletta è una filiera nella quale tradizione e innovazione convivono", è il messaggio che accompagna la presenza di Confartigianato a Misano. Una filiera che comprende telaisti, produttori di componenti, ciclomeccanici e altri professionisti specializzati.

Lo spazio allestito al Bike Festival permette quindi di conoscere più da vicino il lavoro che sta dietro una bicicletta artigianale: dai materiali utilizzati alle tecniche costruttive, fino alla possibilità di personalizzare il prodotto.

L'International Bike Festival prosegue fino a domenica 6 settembre al Misano World Circuit. L'ingresso all'evento è gratuito, previa iscrizione su Eventbrite.