Confermata la condanna a 4 anni per Irene Pivetti

L’ex presidente della Camera ribadisce la propria innocenza: “La verità verrà fuori”

La Corte d’Appello ha confermato la condanna a quattro anni per Irene Pivetti, ex presidente della Camera, nell’ambito del procedimento in cui era accusata di evasione fiscale e autoriciclaggio. Al centro dell’inchiesta, avviata dalla Procura di Milano, una serie di operazioni commerciali del 2016 per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro, relative alla compravendita di tre Ferrari. Secondo gli inquirenti, quelle transazioni sarebbero state utilizzate per riciclare proventi derivanti da illeciti fiscali.

Pivetti, all’uscita dall’aula, ha espresso delusione per la decisione dei giudici, pur dichiarandosi serena: “Sono innocente e la verità verrà fuori, mi aspettavo un esito diverso ma sono tranquilla”.

La difesa ha annunciato l’intenzione di valutare un ricorso in Cassazione, mentre l’ex presidente della Camera continua a respingere le accuse e a rivendicare la correttezza del proprio operato.