Consegne green e microhub: a Rimini si pianifica la logistica del futuro

Esperti e operatori da tutta Italia a confronto sulle soluzioni per una logistica urbana a zero emissioni

Ieri al Laboratorio Aperto si è svolto il “V Stakeholders Meeting” del progetto Spotlog del programma europeo Interreg Central Europe. L’evento ha rappresentato un'importante occasione di scambio sulle buone pratiche della ciclologistica, per comprendere processi e strategie per una consegna dell'ultimo miglio sostenibile. Ha aperto i lavori l'assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli, mentre sono intervenuti ricercatori e operatori logistici da tutta Italia, tra cui So.De-Social Delivery, impresa sociale nata a Milano dopo la pandemia che rappresenta un nuovo modello di consegna a domicilio per le città.

Il progetto SPOTLOG appartiene al programma dell'Unione Europea Interreg Central Europe e ha l'obiettivo principale di coinvolgere le comunità locali nella creazione di sistemi logistici socialmente responsabili, basati su modalità a zero emissioni di carbonio. Concentrandosi sulle comunità a bassa densità e sulle città di medie dimensioni, i partner mirano a migliorare la politica regionale attraverso la condivisione di conoscenze e l'individuazione di buone pratiche per una distribuzione logistica efficiente. Il Comune di Rimini partecipa al progetto focalizzandosi sulle aree del Parco del Mare e del centro storico, con l'obiettivo di realizzare un microhub per lo stoccaggio delle merci e la loro consegna nell'ultimo miglio con mezzi sostenibili. Il progetto, iniziato il 1 marzo 2023 e in corso fino al 31 maggio 2027, è seguito dal settore mobilità del Comune di Rimini e coinvolge 11 partner europei.