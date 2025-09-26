Consiglio Comunale, via libera al bilancio: focus su infrastrutture e aree verdi

Manutenzione straordinaria, nuova linea fognaria e riqualificazione dell’ex colonia Enel

Con 19 voti favorevoli e 11 contrari, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio consolidato del gruppo Comune di Rimini (esercizio 2024). Via libera (20 favorevoli e 12 contrari) anche alla alla variazione di bilancio 2025/2027.

La manovra prevede investimenti per circa 2,8 milioni (quasi del tutto coperti attraverso l’applicazione dell’avanzo libero) a copertura di importanti opere infrastrutturali, a partire dalla manutenzione straordinaria delle strade per il valore di 1,5 milioni e la realizzazione del nuovo parcheggio lungo la via Tristano-Isotta, nel quartiere dei Padulli. Con la manovra si andrà anche a finanziare la realizzazione di una linea fognaria di 450 metri di lunghezza in via Ca’ del Drago, funzionale alla messa in sicurezza idraulica dell’area (300mila euro), oltre agli interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore (70mila euro).

Finanziato anche l’affidamento un incarico per la progettazione della fattibilità tecnico ed economica della nuova piazza che sarà realizzata nell’area dell’ex colonia marina Enel, immobile in disuso che sarà demolito nei primi mesi del nuovo anno dando così la possibilità di riqualificare l’area. Inoltre, la manovra permetterà di andare a finanziare ulteriori interventi per il Parco don Tonino Bello, l’area verde che circonda la nuova piscina comunale di Viserba.

Rispetto alla manovra di parte corrente, si segnala la maggiore entrata da recupero dell’evasione dell’imposta di soggiorno per 170 mila euro e la maggiore spesa di 300 mila euro per la copertura dell’aumento delle spese per le utenze, legate alla revisione dei prezzi per la componente legata all’energia termica.