Contatti tra Ranucci e La7: atteso incontro con Cairo

Sul tavolo un progetto ampio per la prossima stagione tra inchieste, seconde serate e nuove collaborazioni

Contatti in corso tra Sigfrido Ranucci e La7 per un possibile progetto che potrebbe concretizzarsi nella prossima stagione televisiva. Secondo quanto apprende l’Ansa, il conduttore di Report avrebbe in programma un incontro con il patron della rete, Urbano Cairo, entro la fine del mese.

L’idea al centro delle discussioni riguarderebbe l’affidamento a Ranucci di un programma di inchieste giornalistiche, ma con una formula più articolata: oltre a una prima serata dedicata, sarebbero previsti anche appuntamenti in seconda serata, la partecipazione ad altre trasmissioni della rete e persino la realizzazione di instant book collegati ai temi trattati.

La trattativa è ancora nelle fasi iniziali. Al momento Ranucci, che resta dipendente della Rai e impegnato nella produzione delle nuove puntate di Report, non ha preso decisioni definitive. L’incontro con Cairo sarà determinante per capire se e come il progetto potrà prendere forma.