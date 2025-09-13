Altarimini

Controlli antidroga a Cattolica: nei guai 20enne straniero

I Carabinieri di Riccione lo hanno fermato nel centro cittadino: nel suo borsello 10 grammi di droga già divisi in dosi

13 settembre 2025 10:29
Cattolica
Cronaca
I Carabinieri di Riccione hanno arrestato un 20enne di nazionalità albanese, disoccupato e senza fissa dimora, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato a Cattolica, dove il suo comportamento agitato ha spinto i militari a perquisirlo, trovando nel suo borsello 10 grammi di cocaina già divisi in dosi. Dopo l’arresto, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza e giudicato con rito direttissimo a Rimini, dove il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nella provincia.

