Controlli sulla movida in spiaggia a Riccione: una sanzione per musica oltre le 2

Controlli serali nei locali sul mare: un esercente sanzionato per intrattenimento fuori orario

Proseguono i controlli della Polizia locale su tutto il territorio comunale di Riccione. Lo scorso fine settimana è stato effettuato un accertamento capillare sulle attività economiche, in particolare per il rispetto degli orari della musica nelle attività poste sul demanio marittimo, impiegando numerosi equipaggi anche in abiti civili lungo i 6 chilometri di litorale.

È stato accertato, durante il turno serale e notturno, il rispetto dell’orario di spegnimento della musica per la maggior parte degli esercenti, a eccezione di una attività in zona sud che continuava l'intrattenimento musicale con dj oltre le ore 2 del mattino e pertanto veniva contestata la violazione al Regolamento n. 16 del 15.04.2019 delle attività accessorie dei pubblici esercizi in combinato disposto con l’ordinanza sindacale n. 34 del 18 aprile 2025, con una sanzione di 250 euro e la segnalazione al Suap (Sportello unico attività produttive) per i provvedimenti di sospensione in caso di recidiva plurima.

"Questo servizio è connesso al controllo generale dei fenomeni di disturbo per la quiete pubblica, per la normativa relativa all’accensione ed esplosioni pericolose anche in considerazione della delicatezza dal punto di vista ambientalistico che riveste l’area compresa tra le zone 132 e 134 che necessita della massima tutela in considerazione della presenza del nido della tartaruga marina Caretta caretta su cui vige un’ordinanza comunale per la protezione dell’area", evidenzia l'amministrazione comunale riccionese.