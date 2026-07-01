Coop Alleanza 3.0 rilancia “Una cuccia per tutti” a sostegno di canili e gattili
Il 4 e 5 luglio parte delle vendite dei prodotti pet sarà devoluta alle strutture del territorio e a ENPA
Nei punti vendita di Coop Alleanza 3.0 torna il progetto “Una cuccia per tutti”, la campagna solidale a sostegno di canili, gattili e centri che si occupano di animali abbandonati o in difficoltà.
Nelle giornate del 4 e 5 luglio la cooperativa devolverà alle strutture aderenti un contributo proporzionato alle vendite della linea pet “Coop Amici Speciali”.
All’iniziativa partecipa anche l’e-commerce EasyCoop PetStore, con una donazione destinata a ENPA per progetti di assistenza e tutela degli animali.
L’obiettivo è sostenere concretamente le realtà del territorio e promuovere una cultura del rispetto e della cura degli animali, soprattutto nei mesi estivi.
Nel 2025 il progetto aveva già permesso di raccogliere oltre 50 mila euro a favore di 52 strutture.
In provincia di Rimini a beneficiarne sarà l'Associazione “e l’uomo incontrò il cane” K. Lorenz - Riccione