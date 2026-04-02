Cooperazione in crescita in Emilia-Romagna, Rimini protagonista nelle comunità energetiche

A Rimini le comunità energetiche sono già 129 e producono energia sufficiente a coprire il fabbisogno di oltre 52.700 famiglie

La cooperazione di consumo e utenza in Emilia-Romagna si conferma un motore di sviluppo economico e sociale. Nel quadriennio 2022-2025, il settore ha registrato un aumento significativo degli occupati (+25%) e una crescita dei soci (+3,6%), secondo quanto emerso dall’assemblea annuale di Confcooperative Consumo e Utenza Emilia Romagna, che ha riconfermato Roberto Savini alla presidenza.

Il sistema conta oggi 39 cooperative attive tra distribuzione commerciale, consumo ed energia, con oltre 63mila soci, 1.330 addetti e un fatturato annuo di 762 milioni di euro. Un ruolo sempre più centrale è giocato dalle comunità energetiche rinnovabili: nel periodo sono nate otto nuove realtà promosse dal sistema cooperativo, tra cui una anche a Rimini.

Proprio Rimini si inserisce in un contesto regionale dinamico, dove le comunità energetiche sono già 129 e producono energia sufficiente a coprire il fabbisogno di oltre 52.700 famiglie. Queste iniziative, spesso sostenute da enti locali e terzo settore, rappresentano un’opportunità concreta per il territorio riminese, sia in termini di sostenibilità sia di coinvolgimento della comunità.

Tra i protagonisti del sistema emerge anche Power Energia, cooperativa nata a Bologna e oggi leader nazionale nel settore delle forniture energetiche tra cooperative. Con 3.000 soci e 63 milioni di fatturato, ha annunciato l’apertura al mercato domestico, un passo che potrebbe avere ricadute dirette anche sulle famiglie del territorio riminese.

In prospettiva, l’attivazione del registro regionale delle comunità energetiche entro l’autunno rappresenterà un ulteriore impulso per consolidare esperienze come quella di Rimini, rafforzando il legame tra cooperazione, energia sostenibile e sviluppo locale.