Coppa Italia, il Torino elimina la Roma: granata ai quarti contro l’Inter

Finisce 3-2 per i granata allo scadere: decisiva la doppietta di Ilkhan. Inutile il gol del 16enne Arena, alla prima rete tra i professionisti

La Coppa Italia continua a essere un tabù per la Roma. All’Olimpico è il Torino a staccare il pass per i quarti di finale grazie a una vittoria sofferta ma meritata per 3-2, maturata proprio allo scadere dei tempi regolamentari. I granata affronteranno ora l’Inter nel prossimo turno.

La partita è stata ricca di colpi di scena. Il Torino ha colpito due volte con Ilkhan, autentico protagonista della serata, mentre per la Roma erano andati a segno Hermoso e, nel finale, il giovanissimo Antonio Arena. Il 16enne giallorosso, gettato nella mischia come mossa della disperazione, ha vissuto una serata da favola trovando il gol del momentaneo 2-2 al 90’, durato però appena otto minuti.

Prima che si arrivasse ai tempi supplementari, infatti, è stato ancora Ilkhan a spegnere le speranze romaniste, firmando la rete decisiva del 3-2 sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Un epilogo amaro per i giallorossi, che avevano mostrato carattere rimontando due volte lo svantaggio.

«Ho visto tante cose buone, diversi ragazzi hanno recuperato la partita due volte. Potevamo sicuramente vincerla, ma quel calcio d’angolo nel finale ci lascia grande amarezza», ha commentato a fine gara l’allenatore della Roma.

Per il Torino, invece, è una vittoria che vale doppio: qualificazione ai quarti e consapevolezza di poter competere anche contro avversari di livello superiore. La Coppa Italia sorride ai granata, mentre per la Roma resta ancora una competizione stregata.