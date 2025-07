Coppia in scooter investe due ragazze a Riccione: una è in gravi condizioni

L'incidente si è verificato intorno alle 15 lungo la statale 16

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 23 giugno, intorno alle ore 15, sulla Statale 16 all'altezza del negozio "Riccione in Moto".

Uno scooter Honda SH, con a bordo una coppia (marito e moglie) diretta verso Cattolica, ha investito due ragazze che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. Una delle due, 18 anni riccionese, è stata colpita in pieno: ha riportato gravi traumi, è stata intubata sul posto e trasportata in prognosi riservata all'ospedale Bufalini di Cesena. L’altra giovane è caduta a terra ma non ha riportato ferite gravi.

Anche la coppia in sella allo scooter è rimasta ferita: entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale "Infermi" di Rimini in codice di media gravità, con traumi non seri.

Sul posto è intervenuta la squadra infortunistica della Polizia Municipale per i rilievi. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e accertamento.