Coriano, 35.000 euro per sistemare la recinzione del Parco del Marano

"Abbiamo restituito ordine, sicurezza e armonia a uno dei luoghi verdi più frequentati di Coriano", commenta l'amministrazione comunale

Il Parco del Marano si rinnova grazie alla realizzazione di più di 200 metri di nuova staccionata in acciaio Corten, un intervento voluto dall'amministrazione comunale corianese per restituire "ordine, sicurezza e armonia a uno dei luoghi verdi più frequentati del territorio". Il costo dell'intervento è stato di circa 35.000 euro. L’acciaio Corten è un materiale spesso utilizzato in architettura e arte per la sua patina rugginosa che si forma naturalmente sulla superficie, assumendo calde sfumature tra il marrone e l’arancio. Grazie alla sua speciale composizione – con elementi come rame, cromo e nichel – il corten si autoprotegge dagli agenti atmosferici, sviluppando una patina che blocca la corrosione e rende il materiale estremamente durevole nel tempo. "Oltre al valore tecnico, il corten è apprezzato per il suo aspetto “vissuto” e naturale, capace di integrarsi con armonia sia nell’ambiente urbano che in quello paesaggistico. Una bellezza viva, che si trasforma con il tempo", spiega l'amministrazione comunale, che annuncia anche interventi sulla cartellonistica e sugli arredi del parco. “Con questo intervento abbiamo voluto restituire al Parco del Marano una recinzione funzionale e coerente con il suo contesto naturale – commenta l’assessore all'ambiente Anna Pazzaglia – L’acciaio Corten unisce bellezza, durata e sostenibilità: una scelta che valorizza il paesaggio e testimonia l’attenzione dell’Amministrazione per i luoghi della comunità”.