Coriano, al Castello Malatestiano arriva la comicità di Chiara Lippi con “Sarà per sempre no!”

Sabato 4 luglio a CortEstate lo spettacolo della comica lanciata da Zelig e dai social

Prosegue la rassegna estiva CortEstate con un nuovo appuntamento dedicato alla comicità. A salire sul palcoscenico del Castello Malatestiano di Coriano, sabato 4 luglio (ore 21:30), è Chiara Lippi con Sarà per sempre no!. Un spettacolo scritto e diretto da Chiara Lippi e Marzio Rossi.

Dopo il successo di Zelig On e la conquista dei social Chiara Lippi si tuffa a pesce in una tournée estiva carica di pungente ironia e dissacrante verità. Chiara si racconta e si spoglia (metaforicamente, non facciamo commenti idioti) davanti al suo pubblico, cercando di confrontarsi con tutti i guai che tempestano la vita di una quarantenne, drammaticamente bionda, (momentaneamente) coniugata e madre di tre figli. Uno show che si sviluppa tra le sue celeberrime lettere, i suoi monologhi disarmanti e le musiche che fanno da colonna sonora ai disastri della sua vita.

Chiara Lippi è attrice, cantante, autrice, docente universitaria e ricercatrice. Divide la sua attività tra il mondo accademico e quello artistico.

Ha iniziato nel teatro d'improvvisazione con Maniman Teatro, dove oggi insegna recitazione comica, e ha poi lavorato nel cinema come attrice e produttore esecutivo. Ha partecipato a spot pubblicitari, videoclip musicali e al Laboratorio Zelig.

Oggi è attiva tra cinema, teatro, televisione e social, dove realizza sketch comici ispirati alla vita quotidiana. Attraverso l'ironia racconta situazioni comuni e utilizza diversi linguaggi artistici, dalla recitazione alla scrittura, dalla musica ai contenuti digitali.