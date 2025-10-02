Coriano, al via il progetto di riqualificazione intorno al termovalorizzatore

Hera Ambiente presenterà un intervento mirato a valorizzare il contesto urbano e ambientale, rispettando gli accordi con l’amministrazione comunale.

Ieri pomeriggio il Sindaco di Coriano Gianluca Ugolini e l’assessore all’ambiente Anna Pazzaglia hanno incontrato l’amministratore delegato di HERAmbiente Dott.Andrea Ramonda, il direttore di produzione ing. Paolo Cecchin ed il dott. Roberto Fabbri area manager Rimini del GruppoHera.

Motivo dell’incontro è stato sia l'aggiornamento da parte di Hera sulle procedure di messa in sicurezza dell'impianto di selezione rifiuti e un nuovo protocollo di sicurezza sulla emergenze, sia la presentazione del progetto redatto da Herambiente riguardante il contesto di riqualificazione dell’intorno del termovalorizzatore di Raibano .

Il progetto presentato da Hera e voluto fortemente dall’amministrazione dovrebbe essere attuato nell’estate 2026. Un ringraziamento al dott. Andrea Ramonda per aver mantenuto fede agli accordi presi con l’amministrazione comunale di Coriano.