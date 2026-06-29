Coriano, alla Biblioteca Battarra la presentazione del libro “Rimini Pan” sulle Frecce Tricolori

Martedì 30 giugno incontro con l’autore Daniele Celli: storia dell’aviazione, memoria del territorio e celebrazioni aeronautiche

Martedì 30 giugno, alle ore 21, la Biblioteca Comunale "Giovanni Antonio Battarra" di Coriano ospiterà un nuovo incontro della rassegna "Incontro con l'Autore – Speciale Estate 2026", con la presentazione del volume Riminesi Pan. Omaggio alle Frecce Tricolori di Daniele Celli.

Il libro nasce per celebrare il 65° anniversario delle Frecce Tricolori e il 100° anniversario del 2° Stormo, proponendo un viaggio attraverso fotografie, documenti storici e testimonianze che raccontano il profondo legame tra l'aviazione e il territorio riminese.

Il volume è un progetto editoriale curato dall'Associazione Nazionale Faleristica di Rimini e porta la firma del geom. Daniele Celli, che ha dedicato anni di ricerche alla storia aeronautica di Rimini e della Romagna. Attraverso immagini d'epoca, documenti e testimonianze, l'autore restituisce valore a vicende, persone e luoghi che hanno contribuito a scrivere una pagina significativa della memoria collettiva del territorio.

L'incontro offrirà al pubblico l'occasione di dialogare con l'autore e di approfondire una storia fatta di passione, ricerca e identità locale, riscoprendo il patrimonio culturale legato al mondo del volo.

«Con questo incontro prosegue il percorso estivo della nostra rassegna dedicata agli autori, che vuole offrire occasioni di approfondimento su temi capaci di raccontare il territorio da prospettive diverse – dichiara l'assessore alla Cultura Anna Pazzaglia –. Il volume di Daniele Celli ci accompagna in un viaggio affascinante nella storia dell'aviazione riminese, facendo emergere vicende, persone e testimonianze che rappresentano un patrimonio prezioso della nostra memoria collettiva. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa serata, che sarà un'opportunità per conoscere meglio una pagina importante della nostra storia e dialogare con un autore che, con passione e rigore, ha saputo restituirla alla comunità.»

L'Amministrazione comunale invita cittadini, appassionati di aviazione, studiosi e tutti gli interessati a partecipare a una serata dedicata alla valorizzazione della storia del territorio e dei suoi protagonisti.

L'ingresso è libero.