Coriano celebra il Natale con un programma ricco di sport, musica e iniziative per famiglie

Dal Concerto Gospel alla Pedalata di Natale, letture e laboratori per bambini: una settimana di eventi per tutte le età

Un calendario ricco di appuntamenti accompagna la comunità di Coriano durante le festività natalizie, con iniziative pensate per tutte le età: sport all’aria aperta, proposte culturali, eventi per famiglie, momenti istituzionali e tradizioni molto sentite.

Si parte martedì 17 dicembre alle ore 16.30 alla Biblioteca Battarra con un appuntamento dedicato ai più piccoli: letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 7 anni, seguite da un laboratorio creativo.

Mercoledì 18 dicembre, alle ore 21.15, la musica sarà protagonista con il Concerto Gospel “Nate Brown & One Voice”, un evento capace di unire energia, spiritualità e atmosfera natalizia. (Teatro Corte - prenotazione: 3299461660).

Domenica 21 dicembre, alle ore 9, appuntamento in piazza Don Minzoni con la Pedalata di Natale: un giro in gruppo aperto a tutti, con partecipazione gratuita, per vivere insieme lo spirito delle feste all’insegna del movimento e della convivialità.

Nella stessa giornata, a Ospedaletto, si terrà eccezionalmente il mercato, normalmente previsto il giovedì.

Lunedì 22 dicembre, alle ore 21, in Sala Isotta, si svolgeranno i saluti e gli auguri del sindaco Gianluca Ugolini e dell’Amministrazione comunale, un momento aperto alla cittadinanza per condividere insieme gli auguri di Natale e di fine anno.

Martedì 23 dicembre sarà una giornata dedicata alla vita istituzionale e alla cultura:

alle ore 17, presso la Biblioteca Battarra , è in programma il Gruppo di lettura per adulti ;

alle ore 21, sempre in Biblioteca Battarra, si terrà il Consiglio comunale.

Mercoledì 24 dicembre torna una delle iniziative più attese dai bambini: Babbo Natale porta i regali, riservata ai residenti del Comune di Coriano. Per informazioni e modalità di partecipazione è possibile contattare la Pro Loco Coriano al numero 0541 656255.

Giovedì 25 dicembre, giorno di Natale, alle ore 9.30 in piazza Don Minzoni, si svolgerà la 10° edizione della Camminata e corsetta di Natale, aperta a tutti e a partecipazione gratuita: un’occasione per iniziare la giornata festiva con un’ora di movimento e stare insieme… prima dei cappelletti.

Domenica 28 dicembre, alle ore 21.15, il Teatro Corte ospiterà lo spettacolo musicale “Omaggio a Renato Carosone”, una serata dedicata alla grande musica italiana. Prenotazioni al numero 329 9461660. Il concerto si inserisce nelle celebrazioni per il sedicesimo compleanno del Teatro Corte, un punto di riferimento culturale per la comunità.

Il calendario si chiude martedì 30 dicembre, alle ore 16.30, con il Gruppo di lettura per bambini dagli 8 ai 10 anni, presso la Biblioteca Battarra, per avvicinare anche i più giovani al piacere della lettura.

Tra gli appuntamenti più sentiti dalla comunità, sabato 11 gennaio si terrà il Presepe Vivente, con i tradizionali quadri viventi ambientati nel Castello Malatestiano di Coriano. Una rappresentazione che racconta la Natività e i mestieri del tempo di Gesù – dal fabbro agli artigiani – permettendo a grandi e piccini di immedesimarsi nella cultura dell’epoca.

Il presepe è organizzato dalla Parrocchia e dalla Zona pastorale di Coriano, con il patrocinio del Comune. Alle ore 17 partirà il corteo dei Re Magi, con scene ambientate nel castello, la guarnigione dei soldati, i combattimenti e la processione finale verso la chiesa.

Durante tutto il periodo natalizio, ogni sabato e domenica dalle 15 alle 18, sarà inoltre possibile visitare il Presepe Meccanico presso la Chiesa degli Orfani (via Garibaldi 2, Coriano).

Il Museo della Storia del SIC sarà aperto dal 27 al 31 dicembre.

Da segnalare anche gli orari delle fiamme del SIC, regolata da orologio astronomico:

domenica 21 dicembre alle ore 17.02

domenica 28 dicembre alle ore 17.05

(l’accensione avviene circa un’ora dopo il tramonto del sole).

Un programma pensato per tutte le età, che unisce sport, cultura, tradizione e partecipazione, per vivere insieme il Natale e rafforzare il senso di comunità.