La neve imbianca le colline: primi accumuli nell’entroterra

A Miratoio di Pennabilli registrati 15 centimetri, mezzi spargisale e spazzaneve già operativi

Come da previsioni la neve è arrivata nelle colline. Situazione sotto controllo e spazzaneve già in movimento. Le strade sono libere e percorribili. A Miratoio di Pennabilli si registra un accumulo di 15 cm. Un peggioramento delle condizioni è atteso per la giornata di domani, martedì 6 gennaio.

Neve anche nelle colline della zona sud. A Montecopiolo nessuna criticità particolare segnalata. Impianti sciistici ancora chiusi perché in attesa del contributo per la revisione degli stessi. Gli amanti e gli appassionati dello sci dovranno ancora attendere.