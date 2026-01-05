Paura sulla consolare Rimini-San Marino: scontro tra due auto, una vola nella scarpata

L'episodio all'altezza dell'incrocio con via della Grotta Rossa

Rocambolesco incidente nella tarda mattinata di oggi, 5 gennaio, lungo la consolare Rimini-San Marino. Intorno alle 12:30, due autovetture sono rimaste coinvolte in una violenta collisione sulla Ss72.

Secondo le prime testimonianze raccolte, una mamma e la figlia, a bordo di una Renault Laguna con targa sammarinese, stavano percorrendo la strada statale in direzione Rimini–San Marino quando, all’altezza dell’incrocio con via della Grotta Rossa, si sono scontrate con una Volkswagen Golf guidata da una donna che stava attraversando la carreggiata per immettersi su via Pianazzo.

L’impatto è stato particolarmente violento: la Renault, con a bordo mamma e figlia, è finita fuori strada, colpendo un palo della segnaletica e precipitando nella scarpata a margine della carreggiata.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale Anas, impegnato nella gestione della viabilità. Fortunatamente, le condizioni delle persone coinvolte non risultano gravi.

La mamma e la figlia hanno rifiutato il trasporto in ospedale; la giovane è stata medicata sul posto, ma sarà accompagnata successivamente in ospedale per l’applicazione di alcuni punti di sutura a una mano. La donna alla guida della Volkswagen Golf è stata invece trasportata all’ospedale Infermi di Rimini per accertamenti.

In questi momenti Anas sta provvedendo al rapido ripristino della normale viabilità.