Coriano, due nuovi cantieri per la sicurezza di strade e torrenti

In via Cella lavori post-alluvione con fondi del Commissario per la ricostruzione, in via della Badia un attraversamento raddoppia la larghezza

Aperti due cantieri a Coriano per la messa in sicurezza del guado sul torrente Marano, in via Cella, e per la realizzazione di un nuovo attraversamento stradale, in via della Badia, a Sant'Andrea in Besanigo.

Il consolidamento e la protezione spondale sul guado di via Cella è una conseguenza dei danni causati dalla piena eccezionale derivata dall'alluvione del maggio 2023. Erosione alla base del guado, deflusso delle acque da regimentare, eccesso di materiali ghiaiosi sul letto del torrente: gli operai sono al lavoro per risolvere queste problematiche e migliorare la viabilità dell’area.

A fine mese,condizioni meteo permettendo,l'intervento sarà concluso con il posizionamento, già avviato, di massi da scogliera a difesa spondale. Seguirà l’asfaltatura dell’area circostante. Il guado di via Cella è il primo dei tre interventi finanziati dall’ordinanza del Commissario per la ricostruzione nei territori delle Regione Emilia- Romagna, Toscana e Marche per complessivi 350.000 euro.

I successivi analoghi interventi interesseranno i guadi del Marano di via Vallecchio e via Fiume. Si tratta quindi di lavori di prevenzione idraulica e, conseguentemente, di messa in sicurezza della viabilità interessata anche con l'installazione di nuova segnaletica.







A Sant'Andrea in Besanigo il vecchio attraversamento stradale di via della Badia verrà demolito per far posto ad un attraversamento nuovo, più grande e quindi di più agevole percorrenza, con una larghezza che passerà da 3 a 6 metri. I lavori prevedono anche il rifacimento delle tubature dell’acquedotto e del gas. Come da tabella di marcia, a questo intervento finanziato con 40.000 euro di risorse comunali, seguirà l'asfaltatura di tutta via della Badia in modo tale da portare a termine la completa riqualificazione dell’area.

“La messa in sicurezza della viabilità al guado di via Cella e la costruzione di un nuovo attraversamento stradale su fosso consorziale in via della Badia - hanno dichiarato il sindaco Gianluca Ugolini e l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Bianchi giovedì mattina in sopralluogo - vanno nell’unica direzione di garantire una viabilità in completa sicurezza ai residenti e alle attività coinvolte. Siamo impegnati su più fronti per la cura del territorio e per risolvere ogni possibile criticità dal punto di vista idrogeologico e viario”.