Coriano, firmato il nuovo integrativo Petroltecnica 2026-2028: più salario, tutele e welfare per i lavoratori

Esteso il premio di risultato, rafforzate indennità per cantieri e trasferte, introdotte nuove misure sociali e familiari

Firmato il nuovo Contratto Integrativo Aziendale 2026-2028 per i lavoratori di Petroltecnica S.p.A. di Coriano, oltre che a Ostellato Ambiente S.r.l. a Ferrara e Sirigenera S.r.l. a Gela, nell’ambito di un accordo che coinvolge anche altre aziende del gruppo. L’intesa, siglata da FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL con le RSU, introduce un sistema di redistribuzione della ricchezza più inclusivo, estendendo il Premio di Risultato anche a lavoratori a termine, apprendisti e somministrati. Rafforzate le tutele per il personale operativo, con maggior riconoscimento del tempo di viaggio, aumento dei rimborsi per le trasferte e una nuova indennità per il lavoro disagiato nelle attività più impegnative come bonifiche e amianto. Potenziato anche il buono pasto e avviato il percorso per uno smart working strutturato dal 2027. Il contratto introduce inoltre misure di welfare sociale come bonus nascita, congedi aggiuntivi di paternità, permessi per assistenza familiare e per percorsi di PMA. Previsti anche sostegni economici per borse di studio ai figli di dipendenti deceduti. L’accordo è stato approvato con oltre il 94% dei consensi nella consultazione dei lavoratori.

“Questo rinnovo rappresenta un passo avanti concreto nella direzione della redistribuzione della ricchezza e del miglioramento delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione a chi opera nei cantieri e nelle attività più gravose” commenta la FIM CISL Romagna.

“La contrattazione di secondo livello si conferma lo strumento decisivo per costruire tutele reali: abbiamo ottenuto risultati importanti su salario, diritti e welfare, con una forte attenzione alla conciliazione tra vita e lavoro” sottolinea la FIOM CGIL Rimini.