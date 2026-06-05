Coriano intitola una rotatoria a Secondo Casadei: omaggio al padre del liscio per i 120 anni dalla nascita

Sabato 6 giugno cerimonia a Pian della Pieve con la famiglia Casadei, istituzioni e musica dal vivo

In occasione dei 120 anni dalla nascita di Secondo Casadei, padre del liscio, autore di “Romagna Mia” e simbolo della tradizione musicale romagnola, sabato 6 giugno Coriano gli renderà omaggio con l'intitolazione di una nuova rotatoria a lui dedicata.

La cerimonia si svolgerà sabato 6 giugno alle ore 11.00 presso la rotatoria situata all'intersezione tra Via Montescudo e Via Parco del Marano, nella frazione Pian della Pieve di Coriano.

L'iniziativa rappresenta un momento di grande valore culturale e identitario per la comunità corianese, che sceglie di celebrare attraverso un luogo pubblico una delle figure più amate e rappresentative della storia musicale della Romagna.

Alla cerimonia saranno presenti Riccarda Casadei, figlia del Maestro, accompagnata dalla figlia Lisa, a testimonianza del legame profondo tra la famiglia Casadei e il patrimonio culturale che continua a vivere e a essere tramandato di generazione in generazione.

Parteciperanno inoltre il Sindaco Gianluca Ugolini, la Vicesindaca e Senatrice Domenica Spinelli, l'Assessora alla Cultura Anna Pazzaglia e la Giunta Comunale di Coriano.

La cerimonia sarà accompagnata dalla musica del Maestro Tiziano Paganelli alla fisarmonica e della Maestra Lucia Solferino al violino. A rendere ancora più festoso il momento sarà la partecipazione dell'Orchestra I Ragazzi della Romagna e di alcuni rappresentanti della Scuola di Ballo Nerea, che coinvolgeranno il pubblico con esibizioni dedicate alle musiche della tradizione romagnola.

«Con questa intitolazione vogliamo rendere omaggio a un grande protagonista della cultura e della musica romagnola. Secondo Casadei ha saputo raccontare l'anima della nostra terra attraverso melodie che ancora oggi uniscono generazioni diverse. Dedicargli una rotonda significa custodire e valorizzare una tradizione che continua a essere parte della nostra identità», dichiara il Sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini.

L'intitolazione della rotonda vuole essere un riconoscimento a una figura che, attraverso la sua musica, ha saputo raccontare l'anima della Romagna, promuovendo valori di comunità, convivialità e appartenenza che ancora oggi rappresentano un patrimonio prezioso per il territorio.

L'Amministrazione Comunale invita cittadini, associazioni e appassionati a partecipare a questo momento di festa e condivisione, dedicato alla musica, alla cultura e alle tradizioni che rendono unica la nostra terra. Sarà inoltre disponibile un'area parcheggio nelle immediate vicinanze della rotatoria per agevolare la partecipazione del pubblico.



