Coriano, kit riutilizzabili per famiglie e donne: al via le iniziative “Io donna ri-uso” ed “Eco-Bimbo”

Il Comune distribuisce slip mestruali lavabili e pannolini riutilizzabili grazie al bando Atersir per la riduzione dei rifiuti

Un piccolo gesto quotidiano può contribuire a ridurre i rifiuti e a prendersi cura dell'ambiente. Con questo obiettivo il Comune di Coriano promuove due iniziative dedicate alla sostenibilità, con particolare attenzione al benessere delle donne e delle famiglie.

Grazie al contributo ottenuto attraverso il bando ATERSIR per la riduzione della produzione dei rifiuti, saranno distribuiti gratuitamente kit di prodotti riutilizzabili.

Al centro del progetto c'è “Io donna ri-uso”, iniziativa rivolta alle donne residenti nel Comune di Coriano, che prevede la consegna di un kit composto da 4 slip mestruali lavabili, una soluzione pratica, sostenibile e in grado di ridurre l'impatto ambientale e i costi nel tempo.

Accanto a questa iniziativa, il progetto “Eco-Bimbo” mette a disposizione anche kit di pannolini lavabili destinati ai bambini nati dal 2025 residenti nel Comune.

«Con questa iniziativa vogliamo unire attenzione all'ambiente e attenzione alle persone – dichiara l'assessore all'Ambiente, Anna Pazzaglia –. Ridurre i rifiuti significa anche promuovere una cultura della cura, del riuso e della responsabilità condivisa. In questo modo cerchiamo di accompagnare cittadini e famiglie verso scelte più consapevoli, offrendo strumenti concreti per uno stile di vita più sostenibile. È un progetto che guarda al futuro e che conferma l'impegno del Comune di Coriano nella promozione di politiche ambientali vicine ai bisogni dei cittadini».

Come ritirare i kit

Per partecipare sarà sufficiente presentarsi, muniti di un documento di identità valido, presso il porticato del Palazzo Comunale di Piazza Mazzini nelle seguenti giornate: Sabato 20 giugno 2026 dalle 9.00 alle 13.00, dalle 15.30 alle 18.30. Sabato 27 giugno 2026 dalle 9.00 alle 13.00, dalle 15.30 alle 18.30

Possono accedere all'iniziativa: le donne residenti nel Comune di Coriano, per il ritiro del kit di 4 slip mestruali lavabili; i genitori dei bambini nati dal 2025 residenti nel Comune di Coriano, per il ritiro del kit di pannolini lavabili.

La distribuzione avverrà fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Coriano o contattare gli uffici comunali.