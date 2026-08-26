Coriano, l’estate va avanti: tutti gli eventi di settembre

Dalla danza alla mountain bike, passando per musica, MotoGP e iniziative per il cuore: tanti appuntamenti tra fine agosto e settembre

L’estate a Coriano non finisce con agosto. Il calendario degli eventi prosegue anche a settembre, con appuntamenti dedicati allo sport, alla musica, al divertimento e alla vita di comunità.

Si parte giovedì in piazza Don Minzoni con l’ultimo appuntamento di "Ballando sotto le stelle", dalle 21 alle 23.30, con i balli di gruppo e la musica di Nirea Danze. Venerdì 28 agosto spazio invece alle due ruote con le "Notturne in MTB" organizzate da ASD Le Saline MTB Coriano. Il ritrovo è alle 20 al Centro Giovani di via Piane 100, con partenza alle 20.15. È necessario avere le luci.

Il 4 settembre sarà una giornata particolarmente ricca. Dalle 19 piazza Mazzini ospiterà "Vivi la Piazza – Moda, musica e cibo", con musica dal vivo dei Bad Bones Crew e proposte gastronomiche. Nella stessa serata torna anche l’appuntamento con le "Notturne in MTB".

Mercoledì 9 settembre, sempre in piazza Mazzini, è in programma dalle 20 una serata di "Burraco in Piazza".

Grande attenzione sarà poi riservata al weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Venerdì 11 settembre, alle 19, è prevista l’accensione straordinaria della Fiamma dedicata a Marco Simoncelli. Sabato 12, dalle 11 fino a notte, piazza Don Minzoni ospiterà invece la "Moto Sbaraccata di fine estate", con cocktail, piadine, birre e musica.

Il calendario proseguirà domenica 20 settembre con il 25° Raduno della Linea Gialla e la rievocazione storica con mezzi militari. Giovedì 24 settembre, dalle 20.30, tornerà il ballo in piazza con una serata dedicata a Fit Dance e Country Dance.

L’ultimo appuntamento sarà martedì 29 settembre con la "Camminata per il cuore", organizzata in occasione della Giornata Mondiale del Cuore. Il ritrovo è alle 19 al Centro Giovani di via Piane 100 per un percorso di circa quattro chilometri, gratuito e aperto a tutti.

"Un calendario che accompagna Coriano fino alla fine di settembre con tante occasioni per vivere il territorio e stare insieme", sottolinea l’assessore al Turismo Anna Pazzaglia, ringraziando Pro Loco, associazioni e realtà locali per il contributo all’organizzazione delle iniziative.