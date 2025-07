Coriano ricorda Paolo Borsellino: cerimonia in piazza a Cerasolo

Deposte rose bianche sul cippo dedicato al magistrato nel 33esimo anniversario della strage di via D’Amelio

Sabato 19 luglio in occasione del XXXIII anniversario della strage di via D’Amelio avrà luogo la cerimonia di commemorazione del giudice Paolo Borsellino e dei cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina assassinati per mano della mafia il 19 luglio 1992.

Il momento commemorativo, promosso dal Comune di Coriano, si svolgerà, alle ore 9, a Cerasolo nella piazza intitolata al magistrato siciliano nel 2024 per volontà dell'Amministrazione comunale.Sul cippo, che ricorda con una targa commemorativa il sacrificio e il coraggio del magistrato nella lotta a ‘Cosa Nostra’, saranno deposte delle rose bianche.

La cittadinanza è invitata a partecipare.