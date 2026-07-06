“CoRNer on the beach”, a Rimini la rassegna per i giovani si sposta negli stabilimenti balneari

Il primo incontro il 9 luglio alla Community 27, il secondo il 29 a Rivazzurra

Due appuntamenti, due stabilimenti balneari coinvolti, decine di giovani protagonisti e un'idea semplice ma innovativa: portare il confronto fuori dalle sale conferenze e dentro i luoghi dell'estate, dove i giovani già si incontrano.

Nasce così la seconda edizione di CoRNer on the beach, la rassegna promossa da CoRNer – Informagiovani del Distretto di Rimini, in collaborazione con RI3 – Rete Imprese Innovative e Inclusive e con gli stabilimenti balneari del territorio.

Un progetto che rappresenta un'esperienza originale nel panorama locale: per la prima volta un Informagiovani costruisce una rassegna estiva diffusa insieme agli operatori della spiaggia, trasformando questi luoghi in spazi di dialogo, partecipazione e cittadinanza attiva.

La rassegna nasce da una convinzione: i giovani non sono soltanto destinatari di iniziative, ma portatori di idee, esperienze e competenze che meritano di essere ascoltate. Per questo motivo, tutti gli interventi saranno affidati esclusivamente a speaker under 35: giovani professionisti, volontari, educatori, studenti e rappresentanti di associazioni che racconteranno esperienze concrete, lasciando ampio spazio anche al confronto con il pubblico.

"CoRNer on the beach" proporrà a luglio due appuntamenti, entrambi gratuiti e accompagnati da un aperitivo finale, per favorire un clima informale e partecipativo.

Il primo incontro si terrà giovedì 9 luglio, dalle 18 alle 20, presso La Community 27 di Rimini.

Il tema sarà "Dis-Connessioni. Digital detox e nuove forme di relazione": un'occasione per interrogarsi sul nostro rapporto con smartphone e tecnologie, ma soprattutto per raccontare esperienze che rimettono al centro le relazioni, la lettura, il volontariato, la creatività e l'incontro tra persone.

Interverranno giovani rappresentanti di CDP Macondo APS, Freemind, Cooperativa sociale Comunità Papa Giovanni XXIII – Area Prevenzione, Mare di Libri e sarà presentato anche il progetto "P-arte di te" di Altrocanale e Fondazione San Giuseppe. Ospiti anche i colleghi dell’Informagiovani Ravenna.

Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio al Rivazzurra Village e sarà dedicato al tema "Giovani, sport, benessere e inclusione".

La partecipazione è libera e gratuita.

CoRNer lancia inoltre una call aperta: giovani under 35, gruppi informali, associazioni e realtà del territorio possono candidarsi per portare il proprio contributo durante gli incontri, raccontando esperienze, progetti e idee legate ai temi della rassegna.

CoRNer. Informagiovani del Distretto di Rimini è un servizio promosso dal Comune di Rimini con il Comune di Bellaria Igea Marina, l’Unione di Comuni Valmarecchia e Ausl Romagna e gestito dall’associazione Sergio Zavatta onlus in collaborazione con la coop. sociale Il Millepiedi, la coop. Comunità Papa Giovanni XXIII e l’Aps EduAction per offrire informazioni, orientamento e supporto a ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 35 anni che vivono a Rimini, Bellaria Igea Marina o in Valmarecchia.