Corona batte anche Stranger Things: la docuserie è prima su Netflix, ma scoppia il caso Nina Moric

Il racconto choc di Nina Moric spacca il pubblico

La docuserie Fabrizio Corona – Io sono notizia vola in testa alla classifica Netflix in sole 24 ore, superando anche il finale di Stranger Things. Un successo prevedibile, spinto dalla curiosità per un personaggio che da sempre vive di gossip e auto-narrazione. La critica boccia il prodotto, paragonato a una lunga puntata di Falsissimo autoreferenziale, mentre il pubblico sembra premiare Corona, almeno stando ai commenti sui social.

L’unica vera frattura arriva con il racconto di Nina Moric. L’ex moglie denuncia episodi dolorosi del loro passato, dall’aborto alla strumentalizzazione del rapporto per denaro e visibilità, fino a una proposta sessuale scioccante raccontata nel documentario. Un punto su cui anche i fan di Corona smettono di giustificare, segnando il limite oltre il quale il personaggio non viene più assolto.