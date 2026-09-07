Corrado Gieri conquista l’argento ai Campionati italiani di Tiro rapido sportivo

Il 55enne di Misano Adriatico, brigadiere dei Carabinieri a Novafeltria, brilla a Roma nella categoria revolver

Una medaglia d’argento che premia talento, preparazione e anni di passione per il tiro sportivo. È quella conquistata venerdì 4 settembre 2026 da Corrado Gieri, 55 anni, atleta di Misano Adriatico e tiratore di spicco del Tiro a Segno iscritto al poligono di Pesaro. Gieri si è recato a Roma per partecipare ai Campionati italiani di T.R.S. (Tiro Rapido Sportivo), affrontando la competizione nella specialità revolver, categoria nella quale ha saputo distinguersi fino a salire sul secondo gradino del podio nazionale. Un risultato di grande prestigio per l’atleta misanese, che con questa medaglia conferma il proprio valore in una disciplina che richiede concentrazione, precisione, rapidità e grande controllo. Oltre all’attività sportiva, Corrado Gieri svolge il servizio nell’Arma dei Carabinieri con il grado di brigadiere, attualmente in forza a Novafeltria. La trasferta romana del 4 settembre si è dunque conclusa con una soddisfazione importante: un argento ai Campionati italiani, che arricchisce il percorso sportivo di Gieri. Un risultato di grande prestigio per l’atleta misanese, che pratica il tiro sportivo da ben 38 anni.