Corriere della droga per il padre: arrestato 51enne Riminese, patteggia 8 mesi

L’uomo, già con precedenti, fermato dopo inseguimento e lancio di droga dall’auto

Un 51enne riminese, già noto per reati di spaccio e ricettazione, è stato arrestato venerdì dalla Polizia locale per detenzione ai fini di spaccio. Fermato dopo un inseguimento tra via Moretti e via Montescudo, aveva lanciato dal finestrino un involucro contenente 11 grammi di cocaina, poi recuperato dagli agenti. Addosso aveva 900 euro in contanti. Secondo gli inquirenti, effettuava consegne di droga per conto del padre. Il giudice Francesco Pio Lasalvia, in direttissima, ha concesso il patteggiamento: 8 mesi con pena sospesa e nessuna misura cautelare. L’uomo era assistito dall’avvocato Massimiliano Orrù.