Corse clandestine in scooter: drammatico schianto a Longiano, 16enne in fin di vita

Due minorenni gravi dopo l’impatto con l’auto di un neopatentato

A Ponte Ospedaletto di Longiano, due adolescenti (15 e 16 anni) sono rimasti gravemente feriti durante una serata di corse clandestine con scooter, davanti a decine di coetanei. Stavano impennando nella zona artigianale di via Bachelet, quando si sono scontrati con una Bmw X1 guidata da un neopatentato. Il 15enne ha riportato fratture a gambe e bacino ed è ricoverato in Ortopedia, il 16enne ha subito un grave trauma cranico ed è in coma in Rianimazione. L’area è già nota per raduni notturni illegali di moto e auto. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica.