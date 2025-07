Cosa fare dopo la maturità a Rimini: tre corsi gratuiti per entrare subito nel mondo del lavoro

Tre corsi sull' amministrazione del personale, AI e strategie per il turismo digitale

Quest’anno l’esame di maturità è arrivato per 2.700 studenti della provincia di Rimini. Molti giovani si trovano a interrogarsi sul proprio futuro e cercano una risposta alla domanda più importante: “E dopo, cosa faccio?”. L’università è un’opzione, ma non l’unica. Per chi desidera una formazione concreta, moderna e finalizzata all’ingresso rapido nel mondo del lavoro la Rete Politecnica dell’Emilia-Romagna, attraverso il Cescot, propone tre percorsi formativi post-diploma completamente gratuiti: Frontend & AI per chi ama il coding, ovvero la programmazione informatica e vuole imparare a sviluppare siti web usando anche l’intelligenza artificiale (durata 500 ore); Amministrazione del personale 4.0 (buste paga e software gestionali integrati con moderni sistemi di intelligenza artificiale, durata 300 ore) e Digital Tourism Strategist, per chi sogna di lavorare nel marketing turistico e promuovere esperienze ed eventi con strumenti digitali (durata 800 ore).

I corsi nelle aree tematiche tecnologia, amministrazione e turismo, sono progettati con le imprese e offrono una combinazione efficace di teoria applicata, laboratori pratici e stage garantiti nelle aziende del territorio, e sono rivolti a chi vuole imparare un mestiere in modo pratico, veloce e aggiornato, con certificazioni riconosciute a livello nazionale. I corsi sono totalmente gratuiti grazie al finanziamento del Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027 e della Regione Emilia Romagna.

Le iscrizioni sono già aperte, i corsi con posti limitati (13–15 partecipanti per corso) sono in partenza da settembre a Rimini. È possibile prenotare un colloquio individuale di orientamento per ricevere informazioni personalizzate: email, [email protected], telefono, 0541 441938, WhatsApp, 3351732732. Www.cescot-rimini.com