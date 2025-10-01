Costretta a sposare un uomo anziano: genitori arrestati a Rimini, raggirata e segregata la figlia maggiorenne

Secondo le indagini, i genitori avrebbero usato violenze e minacce per costringerla al matrimonio combinato

Ingannano e maltrattano la figlia, costringendola a sposare un uomo più grande di lei. I Carabinieri di Rimini hanno arrestato una coppia di coniugi bangladesi. Secondo quanto ricostruito dalle indagini avviate lo scorso febbraio, i due avrebbero costretto la figlia maggiorenne ad accettare un matrimonio combinato con un connazionale da loro scelto. La cerimonia si è svolta in Bangladesh il 17 dicembre. I genitori avrebbero convinto la ragazza a tornare in patria con una scusa e, una volta lì, le avrebbero sottratto documenti e denaro. Costantemente controllata, tra minacce e maltrattamenti è stata costretta a sposare un uomo molto ricco e più grande di lei. Dopo le nozze la situazione si sarebbe aggravata: la giovane sarebbe stata obbligata ad assumere farmaci per favorire una gravidanza e calmanti per tenerla sotto controllo. Riuscita a convincere i genitori a tornare in Italia, una volta atterrata si è rivolta ai Carabinieri. Portata in una località segreta, ha raccontato tutta la vicenda. La madre, 42 anni, ed il padre, 55, sono stati rintracciati dai militari e arrestati: ora si trovano ai domiciliari su disposizione del gip Raffaele Deflorio.