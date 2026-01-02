Crans-Montana, 29enne riminese tra i feriti dell’incendio di Capodanno

Nell’esplosione sono morte almeno 47 persone e oltre cento sono rimaste ferite

È ricoverata in gravi condizioni Eleonora Palmieri, 29 anni di Cattolica, rimasta ferita nell’incendio scoppiato nella notte di Capodanno in un locale di Crans-Montana, in Svizzera. La giovane veterinaria ha riportato ustioni alle mani e al volto, intossicazione da fumo e un trauma toracico ed è ora ricoverata in coma farmacologico al Niguarda di Milano. Nell’esplosione sono morte almeno 47 persone e oltre cento sono rimaste ferite. Tra i feriti anche altri italiani; la Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione posti di terapia intensiva.