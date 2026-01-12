Crans Montana, arresto convalidato per il gestore del bar della strage di Capodanno

Intanto si allargano le indagini anche in Italia, Francia e Belgio

Il Tribunale del Cantone Vallese ha convalidato l’arresto di Jacques Moretti, titolare del bar Le Constellation di Crans-Montana, teatro della strage di Capodanno costata la vita a 40 persone. Per Moretti sono stati disposti tre mesi di custodia cautelare, motivati dal rischio di fuga.

I giudici precisano che la detenzione serve esclusivamente a garantire il corretto svolgimento delle indagini e non rappresenta una punizione, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza. La misura, considerata “ultima ratio”, potrebbe essere rivalutata in futuro.

Moretti e la moglie sono indagati per omicidio colposo, incendio e lesioni. Intanto si allargano le indagini anche in Italia, Francia e Belgio: la Procura di Roma ha disposto le autopsie sulle vittime italiane e ipotizza anche il reato di disastro colposo.