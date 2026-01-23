Crans Montana, Eleonora Palmieri mostra le ustioni sui social: "Onorate chi non c’è più"

La 29enne Riminese rompe il silenzio dopo il rogo in Svizzera

Eleonora Palmieri, 29 anni, originaria di San Giovanni in Marignano, ha pubblicato sui social un video in cui mostra le ustioni riportate al volto nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, costato la vita a 40 persone. Nel filmato appare insieme al fidanzato Filippo Bonifacio, che non l’ha mai lasciata sola dopo la tragedia.

Ferita gravemente nel rogo scoppiato nel bar Le Constellation, Eleonora è stata salvata proprio dal compagno e ricoverata prima in Svizzera e poi all’ospedale Niguarda di Milano, dove è rimasta a lungo in coma farmacologico. “Grazie a chi non ha lasciato la mia mano”, scrive la giovane veterinaria, ricordando anche le vittime: “Non smettete mai di onorare la vita”.

Sull’incendio sono indagati i gestori del locale per omicidio, lesioni e incendio colposi.