Crans Montana, oggi la decisione sull’arresto dei Moretti

Già due indagini sui coniugi. L’ambasciatore italiano atteso in procura a Sion

È attesa per oggi la decisione delle autorità giudiziarie vallesane sulla convalida dell’arresto di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, teatro del tragico incendio scoppiato nella notte di Capodanno che ha causato la morte di 40 persone.

I due coniugi si trovano attualmente in stato di fermo e saranno ascoltati dalla procura di Sion, che sta coordinando le indagini per accertare eventuali responsabilità legate alla sicurezza del locale. Proprio oggi è prevista in procura anche la presenza dell’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, a conferma dell’attenzione istituzionale sul caso, che coinvolge numerose vittime italiane.

Nel frattempo, dagli accertamenti emerge che nel passato dei Moretti sarebbero già state aperte due indagini nel Canton Vallese, riguardanti presunte irregolarità amministrative e di gestione. Si tratta di procedimenti distinti dall’inchiesta sull’incendio, ma che potrebbero fornire ulteriori elementi utili agli inquirenti.

L’indagine principale resta concentrata sulle cause del rogo e sul rispetto delle norme di sicurezza all’interno del locale. Le autorità svizzere mantengono il massimo riserbo, mentre familiari delle vittime e opinione pubblica attendono risposte su una delle tragedie più gravi degli ultimi anni nelle Alpi.