Crans Montana, risoluzione bipartisan del Senato: sostegno alle famiglie delle vittime

Il governo chiamato a garantire assistenza legale continua e a valutare la costituzione di parte civile. Il documento firmato da tutti i capigruppo

Il Senato si muove in modo unitario dopo la tragedia di Crans-Montana. Tutti i gruppi parlamentari di Palazzo Madama hanno firmato una risoluzione bipartisan che impegna il governo ad assicurare «piena e continua assistenza giudiziaria ai familiari delle vittime decedute e alle persone rimaste ferite nell’incendio».

Il documento nasce dall’iniziativa lanciata nel corso dell’ultima conferenza dei capigruppo dal presidente dei senatori del Partito democratico, Francesco Boccia, con l’obiettivo di offrire un segnale politico condiviso di sostegno alle famiglie colpite e di attenzione istituzionale sul piano giudiziario.

La risoluzione chiede inoltre al governo di valutare la costituzione di parte civile nei procedimenti che dovessero derivare dall’accertamento delle responsabilità. Un passaggio su cui è intervenuto in Aula anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando la necessità di fare piena chiarezza sull’accaduto: «Chiediamo chiarezza, è giusto costituirsi parte civile», ha affermato.

L’atto di indirizzo rappresenta un raro esempio di convergenza bipartisan su un tema delicato, con l’intento di garantire tutela, giustizia e vicinanza concreta alle famiglie delle vittime.