Crans-Montana, ritrovato il corpo del 16enne bolognese disperso nel rogo

Dopo 72 ore di ricerche si chiude la speranza per Giovanni Tamburi. Il cordoglio della Regione Emilia-Romagna

Si sono concluse tragicamente, dopo 72 ore di ricerche, le operazioni per ritrovare Giovanni Tamburi, il 16enne bolognese disperso nella strage di Capodanno a Crans-Montana, sulle Alpi svizzere. Il corpo del giovane è stato identificato tra le vittime dell’incendio scoppiato nella notte di San Silvestro nel locale Le Constellation.

Profondo il cordoglio delle istituzioni. «È una notizia che ci riempie di ulteriore e intenso dolore. Quanto successo è davvero terribile», ha dichiarato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, esprimendo vicinanza e solidarietà alla famiglia e ai cari del giovane a nome dell’intera comunità regionale.