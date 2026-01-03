Crans-Montana, svizzeri i primi quattro morti dell’incendio. Al Niguarda arriva l’ultima ferita italiana: è una 15enne

Identificate le prime vittime del rogo al locale Constellation. Ancora gravi alcuni feriti. I proprietari del bar non risultano indagati

Sono di nazionalità svizzera le prime quattro vittime ufficialmente identificate dell’incendio scoppiato nel locale Constellation a Crans-Montana. A renderlo noto è stata la polizia cantonale del Vallese. Si tratta di due ragazze di 21 e 16 anni e di due ragazzi di 18 e 16 anni.

Nel frattempo, all’ospedale Niguarda di Milano è arrivato l’ottavo ferito italiano: una ragazza di 15 anni, che faceva parte di un gruppo di quattro studenti del liceo Virgilio di Milano presenti nel locale al momento del devastante rogo. Le sue condizioni sono monitorate dai sanitari, mentre resta alta l’attenzione sui giovani ancora ricoverati.

Sul fronte delle indagini, al momento i due proprietari del bar non risultano indagati. A confermarlo è Beatrice Pilloud, procuratrice generale del Cantone Vallese, che ha precisato come nel locale fosse presente un’uscita di sicurezza.

“I proprietari sono stati sentiti come persone informate sui fatti e, allo stato attuale, sono da considerarsi innocenti”, ha dichiarato Pilloud.

Le autorità proseguono gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio e verificare il rispetto delle norme di sicurezza, mentre Crans-Montana e le comunità coinvolte restano unite nel lutto per una tragedia che ha colpito soprattutto giovani vite.