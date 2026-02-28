Novafeltria: dà in escandescenze in un locale e tenta di aggredire i Carabinieri. Arrestato un 56enne

L'uomo ha danneggiato gli arredi del locale e ha minacciato i presenti

I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria, durante la notte, hanno arrestato un 56enne del posto, con precedenti di polizia, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Nella tarda serata di ieri è pervenuta una richiesta di intervento al Numero Unico di Emergenza 112, in quanto era stata segnalata una situazione di forte tensione e pericolo per i presenti presso un locale pubblico del centro cittadino.

I Carabinieri sono giunti sul posto in pochi minuti, verificando che un uomo, in preda a forte alterazione psico-fisica, dopo aver importunato con insistenza i presenti, era passato a minacciarli, suscitando paura e sgomento.

Oltre alle minacce e agli atti intimidatori verso i clienti, l’uomo aveva danneggiato gli arredi del locale, rendendo necessario l’immediato intervento dei militari per porre fine alla condotta dell’esagitato e impedire aggressioni fisiche agli avventori. Nonostante i tentativi di riportare il 56enne alla calma, lo stesso ha opposto prima una decisa resistenza, tentando poi di aggredire gli operanti e danneggiare l’autovettura di servizio, fino a quando è stato bloccato e arrestato.

L’uomo è stato ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Novafeltria in attesa del rito per direttissima previsto per la mattinata odierna, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.