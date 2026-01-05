Crans Montana, un minuto di silenzio nelle scuole italiane

Oggi il rimpatrio delle salme dei giovani connazionali vittime dell’incendio di Capodanno

Mercoledì 7 gennaio in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’incendio avvenuto nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. L’iniziativa intende esprimere la vicinanza della comunità scolastica alle famiglie dei giovani italiani tragicamente scomparsi.

«In questo momento di profondo dolore, il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione», ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, annunciando la disposizione.

Intanto, nella giornata di oggi, è previsto il rimpatrio delle salme delle vittime italiane. Un volo dell’Aeronautica militare, un C-130, riporterà i feretri in Italia: l’atterraggio è previsto all’aeroporto di Milano Linate alle ore 11:50.

L’intero Paese si stringe così nel ricordo delle giovani vite spezzate, rinnovando un messaggio di cordoglio e solidarietà alle famiglie colpite dalla tragedia.