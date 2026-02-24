Crisi Aeffe, parla il Direttore Creativo: "O crolla tutto o si prendono decisioni difficili"

Aeffe e i 221 esuberi: "Passaggio doloroso per salvare il futuro"

È un momento complesso per il gruppo Aeffe, che ha annunciato 221 licenziamenti. A commentare la situazione è stato Lorenzo Serafini, direttore creativo di Alberta Ferretti, a margine della presentazione del marchio alla Milano Fashion Week.

«È un momento difficile, come lo è per tante persone che non dichiarano cosa sta succedendo», ha spiegato Serafini, riferendosi alla crisi che sta attraversando il comparto moda e che coinvolge il gruppo Aeffe, con sede a San Giovanni in Marignano.

Il direttore creativo ha sottolineato come le difficoltà non riguardino un singolo marchio, ma l’intero sistema: «È un momento che affligge tutto il settore, non solo me o un brand specifico. Come si affronta una fase in cui, in alcuni periodi, il venduto è inferiore rispetto a una forza lavoro pronta a produrre molto di più? Diventa davvero complicato».

Una situazione che impone scelte difficili. «O crolla tutto oppure, purtroppo, devi prendere delle decisioni. È un passaggio molto delicato», ha aggiunto Serafini, ribadendo però la volontà di guardare avanti.

Nonostante le criticità, il gruppo rivendica la qualità della propria produzione: «Siamo comunque in grado di realizzare abiti di altissimo livello e restiamo fiduciosi per il futuro».

Un messaggio di prudenza, ma anche di speranza: «Crediamo nel futuro e cerchiamo di reagire alle difficoltà», ha concluso.